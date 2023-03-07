Модрич близок к уходу из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич близок к тому, чтобы покинуть «королевский клуб» в конце сезона. По информации от журналиста Санти Ауны, в данный момент руководство «Реала» скорее склоняется к тому, чтобы отпустить хорвата свободным агентом, нежели продлить с ним контракт.

Напомним, 37-летний Модрич ранее имел хорошие шансы на продление контракта, но так как футболист в последнее время редко выходит в стартовом составе на матчи Ла Лиги, руководство уже иначе расценивает перспективы Луки в команде.

Ранее Модрич заявил о желании завершить карьеру в составе мадридского «Реала». Тем не менее, если игроку не продлят контракт, он может отправиться доигрывать в Саудовскую Аравию.