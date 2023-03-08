Азар хочет остаться в «Реале» до 2024 года

Нападающий «Реала» Эден Азар планирует остаться в мадридском клубе до истечения срока действующего контракта в 2024 году. Об этом сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в феврале 32-летний футболист сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о своём желании остаться в команде, поскольку его семье очень комфортно в Мадриде. Сообщается, что Азар не ведёт переговоры с другими клубами.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. С тех пор бельгиец провёл в составе «сливочных» 73 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает опытного вингера в 7,5 миллионов евро.