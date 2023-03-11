​Без Бензема: «Реал» объявил состав на матч с «Эспаньолом»

В субботу «Реал» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Эспаньола». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Нападающий Карим Бензема, как и ожидалось, не попал даже в число запасных из-за небольшого повреждения. Карло Анчелотти говорил, что француз восстановится к игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Матч «Реал» - «Эспаньол» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.