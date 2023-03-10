Тухель изучает испанский в надежде возглавить «Реал»

Бывший тренер «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель хочет возглавить мадридский «Реал». По информации от журналиста Гари Джейкоба, в данный момент немецкий специалист изучает испанский язык, чтобы в случае чего быть готовым к назначению в «королевский клуб».

Сейчас «Реал» как раз рассматривает вариант с увольнением своем нынешнего тренера Карло Анчелотти. У итальянца остаётся год по контракту со «сливочными», но руководство недовольно результатами и задумывается о смене тренера.

Отметим, что сам Тухель ранее не появлялся в списке претендентов на роль тренера «Реала». Фаворитом на эту должность пока считается тренер «Кастильи» и бывший капитан «сливочных» Рауль Гонсалес.