Анчелотти: «Альваро Родригес готов выходить в стартовом составе «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вингер Альваро Родригес уже готов выходить в стартовом составе команды на матчи Ла Лиги. Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата 18-летний футболист провёл всего 16 минут, но несмотря на это, сумел отметиться голом и ассистом.

«Альваро Родригес готов выходить в стартовом составе «Реала». Он молодой, у него нет опыта, но зато у него есть все необходимые качества, которые нужны игроку основы», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Эспаньолом».

Напомним, свой единственный мяч в Ла Лиге Альваро забил в ворота мадридского «Атлетико» и тем самым спас «Реал» от поражения.