Модрич готов стать запасным, чтобы продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может согласиться на понижение статуса, чтобы остаться в команде на следующий сезон. Как сообщает журналист Томас Гонсалес, хорват готов стать запасным в следующей кампании, так как хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Несмотря на потенциально новую роль, Модрич не намерен отбывать в команде номер и будет сражаться за место в основе. Позиция руководства с переведением Луки в запас может быть связана с потенциальным летним трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Источник при этом сообщает, что если Модрич согласен на роль запасного, то Карим Бензема и Тони Кроос хотят гарантированного места в основе.