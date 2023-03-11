Реал - Эспаньол: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Мадридский «Реал» не лучшим образом проводит ответственный отрезок сезона. В последних матчах не удалось обыграть «Атлетико» с «Бетисом» в Ла Лиге, также было поражение «Барселоне» в Кубке короля. Чтобы не отпустить «сине-гранатовых» в неприличный очковый отрыв, сегодня нужно обыграть еще одних каталонцев, «Эспаньол». Задача кажется не самой сложной, ведь соперник намного ниже уровнем, да и исторически является удобным для мадридцев.

Получится ли у «Реала» набрать три очка, узнаем после 16:00. Трансляция на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.