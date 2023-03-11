Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Реал - Эспаньол: где смотреть прямую трансляцию онлайн

11 Марта 2023 • 02:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 11 ч. 54 мин.

Мадридский «Реал» не лучшим образом проводит ответственный отрезок сезона. В последних матчах не удалось обыграть «Атлетико» с «Бетисом» в Ла Лиге, также было поражение «Барселоне» в Кубке короля. Чтобы не отпустить «сине-гранатовых» в неприличный очковый отрыв, сегодня нужно обыграть еще одних каталонцев, «Эспаньол». Задача кажется не самой сложной, ведь соперник намного ниже уровнем, да и исторически является удобным для мадридцев.

Получится ли у «Реала» набрать три очка, узнаем после 16:00. Трансляция на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Хетафе Хетафе
2
2
Видео
11.03.23 в 16:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол Эспаньол
1.27 6.20 11.00
Видео
11.03.23 в 18:15
Эльче Эльче
Вальядолид Вальядолид
2.65 3.20 2.85
Видео
11.03.23 в 20:30
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.26 3.05 3.70
Видео
11.03.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
2.01 3.30 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
02:38 · Англия. Премьер-лига
Фирмино предложил свои услуги гранду Ла Лиги
02:04 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»
01:56 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге в пятницу побили рекорд Месси
01:22 · Испания. Ла Лига
Футболисты «Барселоны» сыграют в следующем «эль класико» в особых футболках
01:12 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» на 16-й компенсированной минуте отобрал победу у «Кадиса»
00:57 · Испания. Сегунда
Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов
00:47 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, когда Бензема вернётся на поле
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
00:01 · Испания. Ла Лига
Коке рассказал о планах на будущее
10 Марта
23:58 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Эспаньол»: прогноз на матч чемпионата Испании – 11 марта 2023
23:41 · Испания. Ла Лига
Коке высказался о возможном уходе Симеоне из «Атлетико»
22:44 · Испания. Ла Лига
Рафинья сравнил себя с бывшими звёздами бразильского футбола
22:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» придумал, как бесплатно подписать Мбаппе
22:24 · Испания. Ла Лига
Кесси: «Хави – главная причина моего перехода в «Барселону»
21:11 · Испания. Ла Лига
Перес: «Все в «Реале» любят Анчелотти»
Все новости
Рекомендуем