«Эспаньол» открыл счёт в матче с «Реалом»

Каталонский «Эспаньол» вышел вперёд в выездном матче на «Сантьяго Бернабеу» против мадридского «Реала». Счёт открыл бывший нападающий «королевского клуба» Хоселу, поразивший ворота Тибо Куртуа на восьмой минуте.

Напомним, сейчас отставание мадридского «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков в чемпионате Испании. Если «сливочные» проиграют «Эспаньолу», а «сине-гранатовые» завтра обыграют на выезде «Атлетик» Бильбао, отрыв команды Хави Эрнандеса увеличится до 12 очков накануне очной встречи в следующем туре.

Если брать в учёт матч с «Эспаньолом», «Реал» забил всего один мяч в последних четырёх играх во всех турнирах.