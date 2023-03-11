Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» открыл счёт в матче с «Реалом»

11 Марта 2023 • 16:23 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Эспаньол
1 1.30 X 4.90 2 12.50
1-й тайм

Каталонский «Эспаньол» вышел вперёд в выездном матче на «Сантьяго Бернабеу» против мадридского «Реала». Счёт открыл бывший нападающий «королевского клуба» Хоселу, поразивший ворота Тибо Куртуа на восьмой минуте.

Напомним, сейчас отставание мадридского «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков в чемпионате Испании. Если «сливочные» проиграют «Эспаньолу», а «сине-гранатовые» завтра обыграют на выезде «Атлетик» Бильбао, отрыв команды Хави Эрнандеса увеличится до 12 очков накануне очной встречи в следующем туре.

Если брать в учёт матч с «Эспаньолом», «Реал» забил всего один мяч в последних четырёх играх во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
36 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол Эспаньол
1
1
1.27 6.20 11.00
Видео
11.03.23 в 18:15
Эльче Эльче
Вальядолид Вальядолид
2.65 3.20 2.85
Видео
11.03.23 в 20:30
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.26 3.05 3.70
Видео
11.03.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
2.01 3.30 4.20
Видео
12.03.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.35 2.80 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
16:35 · Испания. Ла Лига
Хави: «Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это будет очень сложно»
16:29 · Испания. Ла Лига
Молина: «Защищать цвета «Атлетико» – для меня большая честь»
16:23 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» открыл счёт в матче с «Реалом»
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барселоны»
15:59 · Испания. Ла Лига
Пабло Бариос: «Хотел бы провести такую же карьеру, как Коке»
15:54 · Испания. Ла Лига
Хави: «Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы»
15:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Винисиус Жуниор – переговоры в тупике 1 слухи
15:36 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я уже обсудил с руководством свой новый контракт»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы выиграли свои матчи без Левандовски, но нам очень его не хватало»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
15:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Очень важно сохранить отрыв от «Реала» 1
15:21 · Испания. Ла Лига
Коке: «Депай привнёс в «Атлетико» хорошее настроение»
14:50 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на трансфер Дембеле, Мбаппе поддерживает кандидатуру Усмана
14:47 · Испания. Ла Лига
​Без Бензема: «Реал» объявил состав на матч с «Эспаньолом»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» будет сложно заполучить Гюндогана, игроком также интересуется «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем