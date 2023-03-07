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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» проведёт встречу с отцом Беллингема

07 Марта 2023 • 21:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
11.03 16:00

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем остаётся одной из главных целей мадридского «Реала» на предстоящее лето.

«Сливочные» не первый месяц считаются одними из фаворитов в борьбе за 19-летнего футболиста, однако, по слухам, не смогут конкурировать с представителями Английской премьер-лиги в финансовом вопросе. Как информирует журналист Санти Ауна, «Реал» запустил усиленную работу над будущим трансфером Беллингема. В ближайшее время глава скаутского отдела мадридцев проведёт встречу с отцом хавбека, в рамках которой будет обсуждаться роль английского вундеркинда в проекте.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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