«Реал» проведёт встречу с отцом Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем остаётся одной из главных целей мадридского «Реала» на предстоящее лето.

«Сливочные» не первый месяц считаются одними из фаворитов в борьбе за 19-летнего футболиста, однако, по слухам, не смогут конкурировать с представителями Английской премьер-лиги в финансовом вопросе. Как информирует журналист Санти Ауна, «Реал» запустил усиленную работу над будущим трансфером Беллингема. В ближайшее время глава скаутского отдела мадридцев проведёт встречу с отцом хавбека, в рамках которой будет обсуждаться роль английского вундеркинда в проекте.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро.