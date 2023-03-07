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Асенсио провёл переговоры с грандами АПЛ и Серии А

07 Марта 2023 • 22:05 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Эспаньол
11.03 16:00

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио с высокой вероятностью покинет свой клуб по окончании сезона.

27-летний футболист крайне недоволен ролью в «Реале» – он хочет гораздо чаще появляться в стартовом составе. Действующий контракт испанца со «сливочными» истекает уже в июне, и стороны по-прежнему не договорились о продолжении сотрудничества. Согласно сведениям издания Sport, Асенсио провёл переговоры с представителями «Милана» и лондонского «Арсенала». Оба клуба, по слухам, проявляли интерес к игроку ещё прошлым летом.

Трансферная стоимость Марко Асенсио оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В 31 матче текущей кампании он отметился шестью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Арсенал Лондон Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Sergey999
07 Марта 2023 в 22:14
По мне так он поэффективней Винисиуса в данный момент. Нужно оставлять. Хороший игрок
NOBODY
07 Марта 2023 в 22:46
да тоже игрок так себе, сколько ему давали шансов проявить себя - ну пару моментов забил, было дело, но остальное время - ни о чем...
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