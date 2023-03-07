Асенсио провёл переговоры с грандами АПЛ и Серии А

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио с высокой вероятностью покинет свой клуб по окончании сезона.

27-летний футболист крайне недоволен ролью в «Реале» – он хочет гораздо чаще появляться в стартовом составе. Действующий контракт испанца со «сливочными» истекает уже в июне, и стороны по-прежнему не договорились о продолжении сотрудничества. Согласно сведениям издания Sport, Асенсио провёл переговоры с представителями «Милана» и лондонского «Арсенала». Оба клуба, по слухам, проявляли интерес к игроку ещё прошлым летом.

Трансферная стоимость Марко Асенсио оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В 31 матче текущей кампании он отметился шестью голами и пятью ассистами.