Винисиус забил свой восьмой гол в этом розыгрыше Ла Лиги

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отличился голом в ворота «Эспаньола». Бразилец сравнял счёт в середине первого тайма и тем самым забил свой восьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Отметим, что этот гол стал первым для «Реала» за последние три матча. В двух предыдущих поединках «королевский клуб» не смог поразить ворота своих соперников. Отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» может вырасти, если «Реал» сегодня не обыграет «Эспаньол», а «сине-гранатовые» завтра выиграют «Атлетик» Бильбао на «Сан-Мамес». Напомним, перед началом этого тура отрыв «Барселоны» составлял 9 очков.

На счету Винисиуса в целом 19 голов и 9 ассистов в нынешнем сезоне во всех турнирах.