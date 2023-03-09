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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема вряд ли сыграет с «Эспаньолом»

09 Марта 2023 • 16:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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11.03 16:00

Нападающий «Реала» Карим Бензема вряд ли сможет сыграть в матче чемпионата Испании против «Эспаньола». Как сообщает Marca, 35-летний футболист, который в этом сезоне регулярно сталкивается с физическими проблемами, не тренировался второй день подряд. Бензема сосредоточен не том, чтобы в хорошем состоянии подойти к матчам против «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Барселоны» (чемпионат  Испании) на следующей неделе.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провёл за «Реал» 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» пройдёт в ближайшую субботу, 11 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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