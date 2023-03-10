Анчелотти признаёт ухудшение формы Бензема по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти признаёт тот факт, что форма нападающего Карима Бензема резко ухудшилась по сравнению с прошлым сезоном, по результатам которого француз получил «Золотой мяч».

Как сообщает журналист Гильермо Раи, Анчелотти считает, что уровень подготовки Бензема резко изменился в худшую сторону. Такого же мнения придерживается тренерский штаб итальянца. Напомним, по ходу этого сезона Бензема получил сразу несколько травм и пропустил целых 9 матчей в одном лишь чемпионате.

В конце сезона у Карима заканчивается контракт с «Реалом». Пока неизвестно, будут ли стороны продлевать сотрудничество.