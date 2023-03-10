Дибала: «Восхищаюсь качествами Бензема»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала оценил форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который является действующим обладателем «Золотого мяча». Также аргентинец высказался о другом игроке «Реала» – Винисиусе Жуниоре.

«Я восхищаюсь качествами Бензема. Особенно тем, как он двигается на поле. То же самое могу сказать про Винисиуса, который творит на поле удивительные вещи», – цитирует Дибалу издание Marca.

Напомним, в контракте Дибалы с «Ромой» есть отступные в размере 12 миллионов евро. Это условие аргентинец выдвинул команде перед подписанием контракта прошлым летом на правах свободного агента.