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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Восхищаюсь качествами Бензема»

10 Марта 2023 • 11:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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11.03 16:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала оценил форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который является действующим обладателем «Золотого мяча». Также аргентинец высказался о другом игроке «Реала» – Винисиусе Жуниоре.

«Я восхищаюсь качествами Бензема. Особенно тем, как он двигается на поле. То же самое могу сказать про Винисиуса, который творит на поле удивительные вещи», – цитирует Дибалу издание Marca.

Напомним, в контракте Дибалы с «Ромой» есть отступные в размере 12 миллионов евро. Это условие аргентинец выдвинул команде перед подписанием контракта прошлым летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Карим Бензема Пауло Дибала Винисиус Жуниор
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