Ферлан Менди может покинуть «Реал», в нём заинтересованы клубы из АПЛ и Серии А

Фуллбек мадридского «Реала» Ферлан Менди к старту следующего сезона может сменить клубную прописку. К французу в данный момент проявляют интерес команды из Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. Об этом стало известно благодаря информации от издания Marca.

Левый защитник не пользуется поддержкой со стороны руководства «королевского клуба», да и сам недоволен своим нынешним положением. Есть вероятность, что стороны прекратят сотрудничество летом.

На счету Менди 14 матчей в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги. В этих поединках француз отметился одной голевой передачей.