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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема точно не сыграет с «Эспаньолом»

10 Марта 2023 • 13:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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11.03 16:00

Нападающий «Реал» Мадрида Карим Бензема уже точно не примет участие в завтрашнем матче против «Эспаньола», который состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании.

По информации от журналиста Карлоса Родригеса, травмированный Бензема не тренировался в последние дни и не сыграет завтра с «Эспаньолом». Это будет десятый матч, который француз пропустит в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Ещё неизвестно, успеет ли Карим восстановиться к ответной встрече ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В первой игре форвард оформил дубль на «Энфилде» и помог своей команде выиграть 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Карим Бензема
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