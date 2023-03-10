Бензема точно не сыграет с «Эспаньолом»

Нападающий «Реал» Мадрида Карим Бензема уже точно не примет участие в завтрашнем матче против «Эспаньола», который состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании.

По информации от журналиста Карлоса Родригеса, травмированный Бензема не тренировался в последние дни и не сыграет завтра с «Эспаньолом». Это будет десятый матч, который француз пропустит в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Ещё неизвестно, успеет ли Карим восстановиться к ответной встрече ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В первой игре форвард оформил дубль на «Энфилде» и помог своей команде выиграть 5:2.