Агент Леау провёл переговоры с «Реалом»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау, провёл переговоры с представителями мадридского «Реала», чтобы обсудить потенциальный трансфер грядущим летом. Об этом сообщает журналист Лука Бьянкин в социальных сетях.

Отмечается, что представители «Реала» чётко дали понять Мендешу, что «королевский клуб» вряд ли будет заинтересован в приобретении португальца в летнее трансферное окно. У «Реала» сейчас другие приоритеты, но помимо всего прочего, руководство команды не намерено платить за Леау требуемые 100 миллионов евро.

Напомним, Леау ранее также был интересен лондонскому «Челси». На счету Рафаэла 8 голов и 6 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.