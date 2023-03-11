Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер не готов сыграть с «Эспаньолом». По информации от издания Marca, немец не чувствует себя полностью готовым к матчу против каталонского клуба в рамках очередного тура чемпионата Испании.

По сведениям источника, по этой причине в сегодняшней игре против «Эспаньола» в центре обороны сыграет Начо Фернандес, который в последних матчах играл слева. На фланге, в свою очередь, будет действовать номинальный опорник Эдуардо Камавинга.

Напомним, Рюдигер перешёл в «Реал» прошлым летом из лондонского «Челси» на правах свободного агента. На счету немца один гол в этом розыгрыше чемпионата Испании.