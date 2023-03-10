В «Реале» есть уверенность насчёт трансфера Беллингема

Мадридский «Реал» всё ещё верит в потенциальный трансфер Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Хорхе Пикона, «королевский клуб» считает, что у него хорошие шансы на трансфер, но не за ту сумму, которую сейчас требует дортмундская «Боруссия».

Напомним, «шмели» хотят выручить за 19-летнего англичанина сумму порядка 150 миллионов евро. Это сделает Джуда третьим самым дорогим футболистом в истории после Неймара и Килиана Мбаппе.

«Реал» до сих пор рассчитывает, что желание самого игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу» поможет осуществить сделку.