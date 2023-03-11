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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти одержал 100 побед в Ла Лиге

11 Марта 2023 • 18:23 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Эспаньол
окончен

В субботу «Реал» добился волевой победы над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании со счётом 3:1. Теперь рулевой мадридской команды Карло Анчелотти может похвастаться сотней побед в Ла Лиге.

Всего в чемпионате Испании Карло Анчелотти провёл у руля «Реала» 139 матчей. Результаты следующие: 100 побед, 21 ничья и 18 поражений.

Набрав три очка, «Реал» сократил отставание от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» до шести баллов. Впрочем, каталонцы свой матч тура ещё не провели – в воскресенье они сыграют против «Атлетика» в Бильбао.

Следующий матч «Реал» проведёт 15 марта – против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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