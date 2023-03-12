Алаба не сыграет с «Ливерпулем»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не примет участие в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». По информации от журналиста Марио Кортеханы, австриец чувствует себя лучше после травмы, но всё равно не готов вернуться так рано.

Напомним, в первом матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» Алаба получил травму, из-за которой покинул поле в первом тайме, уступив своё место Начо Фернандесу. «Реал» в конечном итоге добыл разгромную победу 5:2.

Алаба проводит свой второй сезон в составе «Реала». На счету Давида гол и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.