«Ливерпуль» проиграл уже 13 раз в текущем сезоне - это антирекорд при Клоппе

Двумя поражениями от мадридского «Реала» завершилась еврокубковая кампания «Ливерпуля» в текущем сезоне, команда Юргена Клоппа потерпела три поражения в общей сложности в Лиге чемпионов - от «Наполи» однажды, и два раза от «Реала». И еще десять поражений в общей сложности пришлись на чемпионат и на кубковые соревнования в Англии - в общей сложности целых тринадцать поражений в текущем сезоне.

И, хотя до его окончания еще есть время, это уже является антирекордом при Юргене Клоппе, который работает с клубом с сезона 2015/2016 - ни разу «Ливерпуль» не терпел столько поражений за сезон.​