Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ливерпуль» проиграл уже 13 раз в текущем сезоне - это антирекорд при Клоппе

16 Марта 2023 • 22:29 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Ливерпуль
окончен

Двумя поражениями от мадридского «Реала» завершилась еврокубковая кампания «Ливерпуля» в текущем сезоне, команда Юргена Клоппа потерпела три поражения в общей сложности в Лиге чемпионов - от «Наполи» однажды, и два раза от «Реала». И еще десять поражений в общей сложности пришлись на чемпионат и на кубковые соревнования в Англии - в общей сложности целых тринадцать поражений в текущем сезоне.

И, хотя до его окончания еще есть время, это уже является антирекордом при Юргене Клоппе, который работает с клубом с сезона 2015/2016 - ни разу «Ливерпуль» не терпел столько поражений за сезон.​

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
22:29 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» проиграл уже 13 раз в текущем сезоне - это антирекорд при Клоппе
20:45 · Лига чемпионов
Федерико Вальверде высказался об игре Холанна
20:39 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Ливерпулю» нужны трансферы» 1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Булыкин: «Видно, что Холанн врывается на уровень Месси и Роналду» 1
16:35 · Лига чемпионов
​Президент ФИФА Инфантино допустил трансферные ограничения для клубов
16:30 · Лига чемпионов
Сёмин: «У «Наполи» большие шансы выиграть Лигу чемпионов» 1
15:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, с кем хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
15:35 · Лига чемпионов
Булыкин: «В ответной игре с «Ливерпулем» «Реалу» было намного комфортнее»
12:09 · Лига чемпионов
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
12:07 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник»
11:48 · Лига чемпионов
Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов
11:32 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне: «У «Наполи» большие амбиции в Лиге чемпионов»
10:46 · Италия. Серия А
«Интер» заработал 10,6 миллионов евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
10:37 · Лига чемпионов
Тренер «Айнтрахта» Гласнер — об ответной игре с «Наполи»: «Мы сыграли лучше, чем дома, я очень горжусь ребятами»
10:02 · Лига чемпионов
Канисарес — об Алиссоне и Куртуа: «Они были само совершенство»
Все новости
Рекомендуем