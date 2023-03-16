​Бензема забил «Ливерпулю» и получил травму

В среду вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проводят «Реал» и «Ливерпуль». На 78-й минуте мадридцы открыли счёт – автором гола стал нападающий Карим Бензема, который легко поразил ворота после паса в падении от Винисиуса Жуниора.

Забив гол, Карим Бензема принял праздновать его, но… захромал. Француз, судя по всему, испытал боль в правой ноге. Бензема провёл на поле ещё несколько минут, после чего был заменён на Родриго.

Судя по повторам, Карим Бензема получил повреждение в столкновении с защитником за несколько секунд до своего гола.

Следить за концовкой матча «Реал» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.