Федерико Вальверде высказался об игре Холанна

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оценил уровень нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

В недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (7:0) норвежец записал на свой счёт пять забитых мячей. В четвертьфинале «Манчестер Сити» с Холанном может встретиться с «Реалом», и Вальверде рассказал, что думает о силе бомбардира «горожан»: «Холанн – один из лучших форвардов в мировом футболе, в этом не может быть сомнений. То, что ему удалось, – это потрясающе. Лично я никогда не смог бы забить больше двух голов в одном матче», – сказал уругваец, цитируемый испанскими СМИ.

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.