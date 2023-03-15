Перес на днях встретился с Бензема и согласовал с игроком новый контракт

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с нападающим Каримом Бензема. По информации от издания L’Equipe, глава «королевского клуба» согласовал с французом условия нового контракта.

Бензема дал устное согласие на продление соглашения ещё на один сезон. Ранее у форварда были сомнения насчёт своего будущего в «королевском клубе». «Реал», в свою очередь, изначально был настроен на продление контракта.

Не исключено, что несмотря на новый договор с Бензема, «сливочные» грядущим летом купят ещё одного нападающего как минимум для глубины состава. Карим в нынешнем сезоне отметился 11 голами в чемпионате Испании.