Винисиус – лучший игрок матча «Ливерпуль» - «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» - «Реал». Игра состоялась вечером 21 февраля и завершилась, напомним, феерическим разгромом «красных» - 2:5.

Винисиус оформил дубль в этой игре, сравняв счёт к исходу второго тайма – сначала «Реал» уступал со счётом 0:2 и был вынужден отыгрываться. Также дубль в составе «сливочных» на счету лучшего футболиста мира 2022 года – Карима Бензема, один гол – на счету Эдера Милитао.

Добавим, что на счету Винисиуса в прошедшем матче есть и ассист, который он оформил во втором тайме встречи.

Ответная игра между клубами в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится 15 марта.