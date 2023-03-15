Александер-Арнольд побьёт рекорд Руни в матче с «Реалом»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала против мадридского «Реала».

Сегодняшнее появление с первых минут станет для латераля «красных» 50-м в рамках Лиги чемпионов, отмечает BBC. Примечательно, что Александер-Арнольд достиг этого показателя в самом молодом возрасте среди всех англичан – 24 года и 159 дней. Прежний рекорд принадлежал Уэйну Руни, вышедшему в старте 50 раз в возрасте 24 лет и 325 дней.

Текстовая трансляция матча «Реал» – «Ливерпуль» будет представлена на сайте LiveResult.ru. В первой встрече мадридцы взяли верх со счётом 5:2.