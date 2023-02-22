Радимов: «Реал» доказал, что не случайно взял Лигу чемпионов»

Бывший игрок «Зенита», а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» на «Энфилде» от мадридского «Реала» - 2:5 в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал» доказал, что не случайно стал обладателем трофея Лиги чемпионов в прошлом году. Правда, в игру они вошли лишь после второго пропущенного гола. А вот их сегодняшний соперник, особенно без Садио Мане, готов играть лишь первые 20-30 минут матча – потом начинается спад, отсутствует баланс в команде. Вот тут «Реал» и перехватывает инициативу», - рассказал Радимов «Матч-ТВ».

Ответная встреча в Мадриде на «Сантьяго-Бернабеу» пройдёт 15 марта.