Анчелотти: «Винисиус – лучший игрок в мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил свою команду после победы над «Ливерпулем» (1:0).

«Сливочные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв английский коллектив с общим счётом 6:2.

«Я хочу сказать, что Кроос и Модрич играют не из-за своих прежних заслуг – они по-прежнему очень хороши и полностью заслуживают своё место на поле. Сегодня они смотрелись отлично и помогли нам контролировать игру. Камавинга чувствует себя комфортно, когда играет с ними. Что касается Винисиуса, то его я считаю лучшим игроком в мире», – поведал в послематчевом интервью итальянский специалист.