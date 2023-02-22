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Лига чемпионов

Хендерсон: «Реал» наказывал нас за каждую ошибку»

22 Февраля 2023 • 01:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
15.03 23:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал обидный разгром от мадридского «Реала» в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» увезли в столицу Испании победу – 5:2.

«Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что в перерыве соперник счёт сравнял. А после мы допустили слишком много ошибок. «Реал» каждый раз наказывал нас сегодня вечером за любую оплошность. Последние две игры до сегодняшней встречи мы отыграли на ноль, трудно терпеть такое поражение. Трудно прийти сюда и говорить об этом. Когда ты не защищаешься на все 100%, «Реал» наказывает тебя. К тому же, мы в этой игре сами создавали себе проблемы», - цитирует Хендерсона BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джордан Хендерсон
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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