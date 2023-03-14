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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о состоянии Бензема

14 Марта 2023 • 19:58 Комментировать
Реал Мадрид
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Ливерпуль
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15.03 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии нападающего Карима Бензема. На выходных француз пропустил матч чемпионата Испании против «Эспаньола».

«В среду Бензема будет готов на 100%. Он вернулся к тренировкам в общей группе в воскресенье, а до этого провёл несколько хороших занятий индивидуально. Он будет сверхмотивирован. Для Карима, как и для клуба, это очень важное соревнование», - сказал Анчелотти журналистам во время вторничной пресс-конференции.

Матч «Реал» - «Ливерпуль» стартует 15 марта в 23:00 по московскому времени. В первой игре команда Карло Анчелотти разнесла соперника на выезде со счётом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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