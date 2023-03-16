«Ливерпуль» в пятый раз за шесть лет вылетел из Лиги чемпионов от мадридской команды

Мадридский «Реал» вновь стал непреодолимой преградой для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы потерпели сокрушительное поражение по сумме двух встреч со счётом 2:6 на стадии 1/8 финала. С момента назначения Юргена Клоппа команда участвовала в Лиге чемпионов шесть раз, и в четырёх случаях поражение «красным» наносил именно «Реал», ещё однажды – мадридский «Атлетико». В сезоне 2018/19 «Ливерпуль» стал триумфатором турнира, одолев в финале «Тоттенхэм».

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов коллектив Клоппа уступил «Реалу» в финале, в позапрошлом – в четвертьфинале.