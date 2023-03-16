Шалимов: «У «Реала» бешеный контроль мяча»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после вылета «Ливерпуля» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча между командами завершилась крупной победой «сливочных» со счетом 5:2. В ответной игре команда Карло Анчелотти также оказалась сильнее 1:0.

«Ливерпулю» надо было забивать три мяча. Им надо было первыми забить, но не получилось. У «Реала» бешеный контроль мяча. Три гола это много против такого «Реала», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Помимо «Реала», в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Наполи», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Челси», «Бавария», «Милан» и «Интер».