Бензема и Менди должны сыграть с «Ливерпулем»

Футболисты «Реал» Мадрида Карим Бензема и Ферлан Менди будут готовы принять участие в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, первый поединок «королевский клуб» выиграл на «Энфилде» со счётом 5:2. Бензема в той встрече оформил дубль.

Менди ранее пропустил несколько недель из-за травмы, тогда как Бензема отсутствовал недолго из-за мышечной проблемы. Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 15 марта в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу».

На счету Бензема 11 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, Менди отметился одной результативной передачей в чемпионате.