Скипп - 160-й игрок, забивавший за «Тоттенхэм» в АПЛ

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» расправился с «Челси», забив тому два безответных мяча. Первый из них в самом начале второй половины игры записал на свой счет Оливер Скипп, который, как оказалось, забил свой первый гол за «Тоттенхэм», и случилось это в 67-м матче за клуб. Скипп стал 160-м игроком, который забил за «шпор» в английской Премьер-лиге. Большее количество только у двух клубов - это «Вест Хэм», у которого забивали 164 игрока, а также «Ньюкасл», у него забивали 161 футболист.

В следующем матче «Тоттенхэм» сразится на выезде с «Вулверхэмптоном».