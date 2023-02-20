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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэту сегодня должны выписать из больницы

20 Февраля 2023 • 13:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта сегодня должен быть выписан из больницы. По информации журналиста Низара Кинселлы, защитник «пенсионеров» в данный момент чувствует себя хорошо.

Напомним, Аспиликуэта в последнем туре Английской премьер-лиги получил удар по голове от игрока «Саутгемптона» Секу Мара. В результате испанцу несколько минут оказывали помощь, после чего увезли в больницу.

«Челси» проиграл свой последний матч против «Саутгемптона» на прошлых выходных со счётом 0:1 на «Стэмфорд Бридж». Команда Грэма Поттера одержала всего две победы в последних пятнадцати поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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