​Мудрик не попадал в створ в шести матчах за «Челси» - за него заплатили 70 млн евро

В воскресенье «Челси» потерпел поражение в гостях у «Тоттенхэма» со счётом 0:2. Украинец Михаил Мудрик вышел на замену ближе к завершению матча, но на игру не повлиял.

За «Челси» Михаил Мудрик отыграл уже шесть матчей. Ни в одном из них 22-летнему украинцу не удалось даже попасть в створ.

Напомним, что «Челси» за трансфер Михаила Мудрика заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма сделки может вырасти до 100 миллионов.

«Челси» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 4 марта – против «Лидса».