Энцо Фернандес: «Сложно сыграться с новыми партнёрами всего за 20 дней»

Самый дорогой футболист в истории Английской премьер-лиги Энцо Фернандес рассказал, почему новым игрокам «Челси» до сих пор трудно друг с другом сыграться. Напомним, за 22-летнего аргентинца «синие» в январе заплатили лиссабонской «Бенфике» 121 миллион евро.

«У команды много молодых футболистов, у нас было всего 20 дней для того, чтобы узнать друг друга. Учитывая все обстоятельства, сыграться за этот срок очень сложно. Дело лишь в терпении», – цитирует Фернандеса Absolute Chelsea.

В 4 матчах за «Челси» Фернандес отметился одной результативной передачей. Команда забила всего один гол в феврале, несмотря на зимние траты в 320 миллионов евро.