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Невилл: «Владельцы «Челси» очень рано уволили Тухеля»

20 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что владельцы «Челси» очень рано уволили Томаса Тухеля с поста главного тренера. Напомним, немец лишился своего поста в начале сентября. С тех пор командой руководит Грэм Поттер, под руководством которого у «Челси» всего две победы в последних 15 матчах во всех турнирах.

«Поттер находится под огромным давлением. Это видно по выражению его лица. «Челси» упустил много моментов во втором тайме, а свист болельщиков в конце матча смотрелся зловещим. Думаю, владельцы «Челси» очень рано уволили Томаса Тухеля», – цитирует Невилла Blue Footy.

Тухель проработал в «Челси» чуть более полутора лет. За этот срок немец выиграл для команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также дважды доходил до финала Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл Томас Тухель Грэм Поттер
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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