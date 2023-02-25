«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Кейну

Лондонский «Тоттенхэм» определился с футболистом, которого постарается приобрести, если грядущим летом команду покинет нападающий Гарри Кейн. По информации от Sport Bild, «шпоры» следят за форвардом «Монпелье» Элье Ваи.

Пока неизвестно, намерен ли Кейн оставаться в «Тоттенхэме». Контракт футболиста заканчивается летом 2024 года, а в его услугах ранее были заинтересованы другие клубы из Английской премьер-лиги, а также мюнхенская «Бавария».

Ваи проводит уже свой третий сезон в составе «Монпелье». 20-летний нападающий в нынешней кампании отметился восемью голами и одной результативной передачей в чемпионате Франции. В прошлом розыгрыше Лиги 1 форвард забил 10 мячей.