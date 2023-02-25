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«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Кейну

25 Февраля 2023 • 16:14 Комментировать
Монпелье
...
Ланс
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Через 4 ч. 35 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» определился с футболистом, которого постарается приобрести, если грядущим летом команду покинет нападающий Гарри Кейн. По информации от Sport Bild, «шпоры» следят за форвардом «Монпелье» Элье Ваи.

Пока неизвестно, намерен ли Кейн оставаться в «Тоттенхэме». Контракт футболиста заканчивается летом 2024 года, а в его услугах ранее были заинтересованы другие клубы из Английской премьер-лиги, а также мюнхенская «Бавария».

Ваи проводит уже свой третий сезон в составе «Монпелье». 20-летний нападающий в нынешней кампании отметился восемью голами и одной результативной передачей в чемпионате Франции. В прошлом розыгрыше Лиги 1 форвард забил 10 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Монпелье Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи
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