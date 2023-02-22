Энцо Фернандес: «Я многому научился у Креспо»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вспомнил, как играл под руководством Эрнана Креспо.

Нынешний новичок лондонского «Челси» пересёкся со знаменитым экс-нападающим «синих» в клубе «Дефенса и Хустисия» в 2020 году.

«Эрнан – особенный человек, и работа с ним была для меня уникальным опытом. Я многому научился у него и его тренерского штаба за те четыре-пять месяцев, что мы работали вместе», – приводит TMW слова 22-летнего чемпиона мира, в январе перешедшего в «Челси» из португальской «Бенфики» за 121 млн евро.

Эрнан Креспо в настоящий момент занимает должность главного тренера катарского «Аль-Духаиль».