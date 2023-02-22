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Энцо Фернандес: «Я многому научился у Креспо»

22 Февраля 2023 • 00:16 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вспомнил, как играл под руководством Эрнана Креспо.

Нынешний новичок лондонского «Челси» пересёкся со знаменитым экс-нападающим «синих» в клубе «Дефенса и Хустисия» в 2020 году.

«Эрнан – особенный человек, и работа с ним была для меня уникальным опытом. Я многому научился у него и его тренерского штаба за те четыре-пять месяцев, что мы работали вместе», – приводит TMW слова 22-летнего чемпиона мира, в январе перешедшего в «Челси» из португальской «Бенфики» за 121 млн евро.

Эрнан Креспо в настоящий момент занимает должность главного тренера катарского «Аль-Духаиль».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эрнан Креспо Дефенса и Хустисия Энцо Фернандес
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