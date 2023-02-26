Стеллини: «Боролись за каждый мяч»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» расправился с «Челси», забив тому два безответных мяча. События игры прокомментировал помощник Антонио Конте - Кристиан Стеллини. Он похвалил забившего свой первый гол за «Тоттенхэм».

- Прекрасный момент для Оливера, мы ждали этого целый год. Мы хотели выиграть, сыграли отличный матч, я видел борьбу за каждый мяч, как и должно быть. Уверен, фанаты довольны, а на следующей неделе должен вернуться к работе и Антонио, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

В следующем матче «Тоттенхэм» сразится на выезде с «Вулверхэмптоном».