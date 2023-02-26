​Обамеянг попал в заявку «Челси» впервые за месяц

В воскресенье «Челси» проводит гостевой матч двадцать пятого тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Нападающий «пенсионеров» Пьер-Эмерик Обамеянг начал игру на скамейке запасных. Для габонца это первое попадание в заявку лондонской команды на матч с 21 января. Тогда Обамеянг отыграл около девяти минут поле выхода на замену в игре против «Ливерпуля».

Отметим, что слухи ранее активно связывали Пьера-Эмерика Обамеянга со сменой клубной прописки.

Следить за лондонским дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.