«Тоттенхэм» попробует выкупить Ленгле на постоянной основе

Лондонский «Тоттенхэм» скоро предпримет попытку выкупить у «Барселоны» центрального защитника Клемана Ленгле на постоянной основе. По информации от испанского издания Sport, в руководстве «шпор» решили всё же попробовать заполучить игрока на правах полноценного трансфера.

Напомним, в данный момент Ленгле выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды без права выкупа. Под руководством Антонио Конте футболист выступает в основном составе и успел провести 14 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Лангле не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.