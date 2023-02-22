Мейра: «Захарян сможет в будущем перейти в «Челси»

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Я думаю, Захарян сможет в будущем перейти в «Челси». Потенциал для этого у него есть. «Челси» по-прежнему наблюдает за Захаряном. У него соответствующий уровень мастерства. Я на сто процентов уверен, что в ближайшем будущем он заиграет за европейский топ-клуб», — заявил Мейра Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 15 миллионов евро.