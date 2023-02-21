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Хадсон-Одои: «В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси»

21 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Арендованный у «Челси» полузащитник леверкузенского «Байера» Хадсон-Одои поделился своими планами на будущее. Напомним, у «фармацевтов» в конце сезона не будет права выкупа английского вингера.

«В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси». Я вижу, что в клубе происходит много изменений, но я ничего не могу сделать. В конце концов, в данный момент я сосредоточен на «Байере» и хочу помочь команде», – цитирует Хадсона-Одои Sky Sports.

В аренде за «Байер» Каллум успел провести 13 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился всего одной результативной передачей. 22-летний вингер в 2019 году мог оказаться в мюнхенской «Баварии», но «Челси» его тогда не отпустил.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои Байер
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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