Хадсон-Одои: «В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси»

Арендованный у «Челси» полузащитник леверкузенского «Байера» Хадсон-Одои поделился своими планами на будущее. Напомним, у «фармацевтов» в конце сезона не будет права выкупа английского вингера.

«В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси». Я вижу, что в клубе происходит много изменений, но я ничего не могу сделать. В конце концов, в данный момент я сосредоточен на «Байере» и хочу помочь команде», – цитирует Хадсона-Одои Sky Sports.

В аренде за «Байер» Каллум успел провести 13 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился всего одной результативной передачей. 22-летний вингер в 2019 году мог оказаться в мюнхенской «Баварии», но «Челси» его тогда не отпустил.