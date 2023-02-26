​«Челси» забил 1 гол в шести последних матчах

«Челси» по-прежнему находится в кризисе. В воскресенье команда Грэма Поттера проиграла «Тоттенхэму» в лондонском дерби со счётом 0:1. Удивительно, но «Челси» в шести последних матчах во всех турнирах смог забить всего лишь один гол. Его автором стал Жоау Фелиш, который перебрался в команду зимой на правах аренды. Приведём результаты «пенсионеров» в шести крайних поединках:

«Ливерпуль» - «Челси» 0:0;

«Челси» - «Фулхэм» 0:0;

«Вест Хэм» - «Челси» 1:1;

«Боруссия» Дортмунд – «Челси» 1:0;

«Челси» - «Саутгемптон» 0:1;

«Тоттенхэм» - «Челси» 2:0.

Ближайший матч «Челси» проведёт против «Лидса» 4 марта.