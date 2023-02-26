​«Челси» выдал худшую гостевую серию в АПЛ с 2001 года

В воскресенье «Челси» проиграл дерби в гостях у «Тоттенхэма» со счётом 0:2. Если взять восемь последних выездных матчей «пенсионеров» в Премьер-лиге, то в них команда четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла. 8 гостевых матчей без побед – это худшая серия команды в АПЛ с марта 2001 года. Об этом сообщает Sky Sports Statto.

Следующий гостевой матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 11 марта. В этот день лондонцы будут играть против «Лестера» на «Кинг Пауэр». «Пенсионеры» постараются прервать неудачную серию на выезде.

«Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.