Вернер: «Тухель забыл обо мне, поэтому я вернулся в «РБ Лейпциг»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о конфликте с бывшим тренером «Челси» Томасом Тухелем, под руководством которого немец играл с 2021 по 2022 год.

«Первые полгода в «Челси» прошли отлично, я показывал то, чего от меня ждали болельщики, забивая голы и демонстрируя хорошую игру. Затем у меня начались проблемы с реализацией. Иногда ВАР отменял мои голы. Конечно, это подкосило мою уверенность. В конце концов, Тухель обо мне забыл, что я считал несправедливым. Именно поэтому я решил покинуть «Челси», – цитирует Вернера Sun Sport.

Напомним, за два года в «Челси» Вернер выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.