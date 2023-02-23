Розе: «Гвардиол хочет в АПЛ, но останется с нами в следующем сезоне»

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе ответил на вопрос о будущем центрального защитника Йошко Гвардиола.

21-летний хорват стал автором спасительного для «красных быков» гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1). Гвардиол давно интересен грандам европейского футбола, однако Розе не торопится отпускать звезду своей команды: «Йошко будет игроком «РБ Лейпцига» в следующем сезоне. Я тренер, и таков мой запрос, – приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо. – Он всем доволен в нашем клубе. Да, он говорил, что хочет выступать в Английской премьер-лиге, но не уточнял, когда именно это должно произойти!» – сказал Розе.